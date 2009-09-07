United Airlines erneut mit starkem Verkehrsrückgang

In den USA ist noch keine Besserung in sicht, United Airlines meldet für den August 2009 einen Passagierrückgang von 10 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Chicago stiegen im Berichtsmonat August 5,33 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Rückgang von 10 Prozent. Bei den Regionalpartnern sah es allerdings besser aus, hier stiegen im August 2009 13,6 Prozent mehr Fluggäste ein als im August 2008. Beide Verkehrsbereiche zusammengenommen transportierten 7,693 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von knapp vier Prozentpunkten. Über das ganze Streckennetz gerechnet baute United Airlines die Kapazitäten um 6,2 Prozent ab, die Nachfrage ging um 3,3 Prozentpunkte zurück, daher konnte die Auslastung um 2,5 Punkte auf solide 86,1 Prozent gesteigert werden. An den Zahlen erstaunt, dass die Regionalen Ableger, die zu einem grossen Teil für den Inlandverkehr zuständig sind, stark zulegen konnten. Dies ist ein Zeichen, dass United ihre Kapazitäten auf Partnergesellschaften auslagert, die günstigere Kostenstrukturen aufweisen.