United Airlines bestellt 110 neue Flugzeuge

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines baut die Flotte mit 110 neuen Maschinen weiter aus und kauft 50 Boeing 787-9 Dreamliner und 60 Airbus A321neo.

Aufbauend auf den erfolgreichen Start der „United Next“-Strategie nutzt United Airlines bestehende Kaufoptionen und hat 110 neue Flugzeuge bestellt, davon 50 B787-9 und 60 A321neo. Die Auslieferung der ersten Maschinen ist für 2028 vorgesehen. Darüber hinaus hat sich die Airline die Option für den Erwerb von weiteren 50 B787-9 sowie 40 A321neo bis 2030 gesichert. Mit diesem Schritt gewährleistet United zukünftig noch mehr Flexibilität innerhalb der Flotte.

„Mit dieser Bestellung tragen wir die schon jetzt erfolgreiche ‚United Next‘-Strategie in die Zukunft und legen den Grundstein für den Erfolg von United Airlines in den kommenden Jahrzehnten,“ erklärt United CEO Scott Kirby. „Unsere klare Ausrichtung auf die Zukunft hat uns bereits weiter vorangebracht, während bei anderen Airlines Stillstand herrschte. Ich bin davon überzeugt, dass die Entscheidung für die Investition in neue und größere Maschinen uns sowohl für den internationalen als auch den nationalen Markt enorme Vorteile bringt.“

Volle Flexibilität in der Zukunft

Je nach wirtschaftlicher Lage können die neuen Maschinen ab 2028 sowohl als Erweiterung der Flotte als auch als Ersatz für ältere Flugzeuge genutzt werden. Weiterhin sorgt das Vereinheitlichen der Langstreckenflotte mit Maschinen vom Typ B787-9 unter anderem für eine Reduzierung der Kosten. Schon jetzt hat United als führender Carrier über dem Atlantik und dem Pazifik eine feste Order über 150 Boeing 787 – mehr als jede andere Airline weltweit.

Weiterhin mehr Service für Kunden und weniger Emissionen

Die neu bestellten Flugzeuge verfügen über dieselben Annehmlichkeiten, technologischen Innovationen und Treibstoffeffizienz wie die bereits getätigten Narrowbody- und Großraumflugzeugbestellungen im Zuge von „United Next“. Alle Narrowbody-Maschinen sind mit individuellen Bildschirmen am Platz, mehr Stauraum für Handgepäck, Bluetooth und schnellem WLAN ausgestattet; in allen Großraumflugzeugen steht die United Polaris® Business Class mit Lieflat-Sitzen zur Verfügung. Die neuen Maschinen tragen ebenfalls dazu bei, die CO2-Emissionen je Sitzplatz bei United weiter zu senken – ganz im Sinne der Unternehmensstrategie bis 2050 klimaneutral zu werden, ohne auf herkömmliche Ausgleichsprogramme zu setzen. Laut den Herstellerinformationen trägt der 787 Dreamliner zu einer Verbesserung der Treibstoffeffizienz um bis zu 25 Prozent bei, der A321neo bringt eine 50-prozentige Lärmminderung sowie eine Treibstoff- und CO2-Reduzierung von mehr als 20 Prozent im Vergleich zu den Single-Aisle-Flugzeugen der früheren Generation. Bereits 2030 sollen die Flugzeuge dieser neuen Generation 75 Prozent der United-Flotte ausmachen.

Über United

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.