United Airlines baut Flugangebot aus

United Airlines Boeing 777 (Foto: United Airlines)

United Airlines wird das Flugprogramm von der amerikanischen Ostküste mit den Drehscheiben New York/Newark und Washington-Dulles ausbauen.

Damit wird United auch künftig ab der New Yorker Metropolregion die meisten Flüge unter allen Airlines anbieten und somit die führende Marktposition ab Newark weiter festigen. Erweiterungen erfährt auch der Flugplan ab Washington-Dulles, der mehr schnelle Umsteigeverbindungen offeriert zu Zielen in den USA, in Kanada, Europa, Asien und in der Karibik.

Ab Oktober baut United das Programm an beiden Drehscheiben mit neuen Zielen, mehr Frequenzen und größeren Jets mit Zweiklassen-Konfiguration aus. Der Flugplan enthält mehr Nonstop-Verbindungen zu beliebten US-Destinationen ab Newark und optimierte Umsteigezeiten am Hauptstadtflughafen Washington-Dulles.

„Wir haben den erweiterten Flugplan nach den Wünschen unserer Kunden gestaltet. Unsere Passagiere, gleich ob sie geschäftlich oder privat reisen, kommen ab der New Yorker Region schneller zu ihrem gewünschten Zielort“, sagte Ankit Gupta, Vice President Domestic Network von United Airlines. „New York/Newark ist der Airport in den gesamten USA, an dem die meisten United Gäste ihre Reise starten. Unser Ziel war es, entweder die Umsteigezeiten weiter zu verkürzen oder direkte Verbindungen aufzulegen.“

New York/Newark (EWR)

Ab dem 4. Oktober 2018 wird United Airlines Nonstop-Flüge zu folgenden Zielen ausbauen:

Destination Airport Ausbau auf Flugzeugtyp Burlington, VT BTV 6 tägl. Flüge Embraer E175 Charleston, SC CHS 5 tägl. Flüge Embraer 145 Ft. Lauderdale, FL FLL 6 tägl. Flüge Boeing 737-800 Fort Myers, FL RSW 3 tägl. Flüge Boeing 737-800 Greensboro, NC GSO 5 tägl. Flüge Embraer 145 Memphis, TN MEM 4 tägl. Flüge Embraer 145 Nashville, TN BNA 7 tägl. Flüge Embraer 145 New Orleans, LA MSY 4 tägl. Flüge Boeing 737-900 Norfolk, VA ORF 6 tägl. Flüge Embraer 145 Orlando, FL MCO 9 tägl. Flüge Boeing 737-900 Phoenix, AZ PHX 3 tägl. Flüge Boeing 737-900 Pittsburgh, PA PIT 9 tägl. Flüge Embraer E175 San Antonio, TX SAT 2 tägl. Flüge Embraer E175 Sarasota, FL SRQ 2 tägl. Flüge Airbus 319 West Palm Beach, FL PBI 5 tägl. Flüge Boeing 737-800

Neuer Dienst nach Palm Springs/Kalifornien – Key West Flüge ganzjährig

Zwischen New York/Newark und dem kalifornischen Palm Springs richtet United saisonal vom 19. Dezember 2018 bis 30. März 2019 Nonstop-Flüge ein, die mit Jets der United Kernflotte bedient werden. Regionaljets verkehren zudem auf der Route New York/Newark nach Key West/Florida ab dem 4. Oktober 2018. Diese Dienste werden das ganze Jahr über angeboten.

Washington-Dulles (IAD)

„Zum Ausbau des Angebots zählt auch ein optimierter inländischer Flugplan ab Washington-Dulles sowie die Verlagerung einiger Flüge von Newark nach Dulles, damit unsere Passagiere schnellere Verbindungen auf speziellen regionalen Routen erhalten“, so Gupta.

Destination Airport Frequenz Flugzeugtyp Chattanooga, TN CHA 2 tägl. Flüge CRJ-200 Ithaca, NY ITH 2 tägl. Flüge CRJ-200 Scranton, PA AVP 2 tägl. Flüge CRJ-200

Über United

United Airlines und United Express verfügen über rund 4.600 Flüge am Tag zu 354 Airports auf allen Kontinenten. Im Jahr 2017 beförderten United und United Express auf über 1,6 Millionen Flügen mehr als 148 Millionen Passagiere. United ist stolz auf das weltweit umfangreichste Streckennetz mit US-Hubs in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. United betreibt eine Kernflotte von 750 Jets, der Regionalpartner United Express verfügt über 545 Flugzeuge. Die Airline ist Gründungsmitglied der Star Alliance, die mit insgesamt 28 Mitgliedsgesellschaften Flugverbindungen zu über 191 Ländern bietet. Weitere Informationen auf united.com sowie über Twitter (@United) und Facebook. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der NYSE unter dem Kürzel UAL gehandelt.

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