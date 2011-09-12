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Uni Air kauft ATR 72-600

12.09.2011 BGRO
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Die taiwanesische Fluggesellschaft Uni Air hat bei dem europäischen Flugzeugbauer ATR zehn ATR 72-600 bestellt und zehn Vorkaufsrechte für diesen Typ erworben.

Uni Air ist die Regionalflugtochter von EVA Air und betreibt momentan drei Bombardier Q300 und acht MD-90. Mit den ATR Maschinen will die Airline diese Flugzeuge ablösen. Die erste ATR 72-600 soll im September 2012 ausgeliefert werden. Bei dem ATR 72-600 handelt es sich um ein modernes Verkehrsflugzeug mit Propellerturbinen, die Maschinen sind normalerweise für 72 Fluggäste ausgelegt.
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