Umbuchungsmöglichkeiten bei People’s

Peoples Viennaline

Wegen des Coronavirus passt die Fluglinie People’s ihre Umbuchungsbestimmungen für die Linienflüge zwischen Altenrhein und Wien vorübergehend an.

Ab sofort haben die Passagiere die Möglichkeit ihren Flug einmalig kostenlos umzubuchen. Mit den adaptierten Umbuchungsmöglichkeiten möchte die Regionalfluglinie ihren Fluggästen bei ihrer Reiseplanung die notwendige Flexibilität einräumen.

Bestehende sowie neue Flugbuchungen mit einem Abflugdatum bis 31.03.2020 können einmalig kostenlos auf einen anderen People’s Flug bis 31.12.2020 umgebucht werden. Diese Kulanzregelung gilt für alle Linienflüge Altenrhein - Wien & Wien - Altenrhein und ist unabhängig vom Buchungstarif. Ist der ursprüngliche Tarif nicht mehr verfügbar, ist die entsprechende Tarifdifferenz zu zahlen.

Bei einem Pauschalreiseangebot gelten die Bestimmungen des Reiseveranstalters.