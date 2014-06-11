UTair-Express Superjet in Sonderlackierung

Am 29. Mai 2014 hat Sukhoi den ersten Superjet 100 für die russische UTair-Express vorgestellt, die Maschine wurde mit einer Sonderlackierung versehen und muss nun noch mit der Innenausstattung ausgerüstet werden.

Die SSJ100 LR von UTair-Express verfügen über eine Kabinenausstattung für eine Klasse und bietet Platz für 103 Passagiere. UTair-Express hat die Langstreckenvariante des Superjet 100 gekauft, diese verfügt über eine maximale Reichweite von 4.578 Kilometer (2470 Nm) und hat ein maximales Startgewicht von 49,45 Tonnen. Die russische UTair-Express kann in diesem Jahr sechs Superjet 100 übernehmen, die Flugzeuge wurden an der MAKS 2013 bestellt und werden über VEB-Leasing angemietet.