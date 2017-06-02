UTair verbindet Berlin mit Moskau

UTair Boeing 737 (Foto: Boeing)

Die russische Fluggesellschaft UTair verbindet ab sofort täglich Berlin-Tegel mit dem Flughafen Moskau-Vnukovo.

Die Flugdauer zwischen den beiden Hauptstädten beträgt knapp zweieinhalb Stunden. Der Flughafen Moskau-Vnukovo (VKO) liegt ungefähr zwölf Kilometer südwestlich von Moskau. Er ist der am nächsten zur Moskauer Innenstadt gelegene Flughafen. Ein Expresszug bringt Passgiere und Besucher in nur 35 Minuten zum Kiewer Bahnhof, einem Verkehrsknotenpunkt im Zentrums Moskau. Die Verbindung ist für Urlaubs-, Städte- wie Geschäftsreisende gleichermaßen interessant.

Prachtvolle Weltstadt

Moskau ist das politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Zentrum Russlands. Die Weltstadt gehört aufgrund ihrer zentralen Lage zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten des Landes. Über 11 Millionen Einwohner leben in der Metropole an der Moskwa, in der Moderne und Tradition wortwörtlich aufeinander treffen. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Plätzen der Stadt gehören der Rote Platz mit der aus insgesamt neun Kirchen bestehenden Basilius-Kathedrale, der Moskauer Kreml, das Lenin-Mausoleum, das Bolschoi-Theater, zahlreiche Museen und Galerien, das größte Kaufhaus des Landes (das GUM) sowie die imposanten U-Bahnstationen der Moskauer Metro.

UTair

UTair ist Russlands drittgrößte Fluggesellschaft. Die Airline fliegt primär Charter- und Linienflüge innerhalb Russlands und bedient zusätzlich ausgewählte internationale Ziele. Wichtigster Flughafen und Drehkreuz ist der Flughafen Moskau-Vnukovo.

Flughafen Berlin Tegel