UTair kauft für Airbus A321 Triebwerke von CFM

UTair hat während der Farnborough Air Show 2012 den Kauf von zwanzig Airbus A321 bekanntgegeben, jetzt hat CFM International den Zuschlag für das Triebwerk erhalten.

Nach Angaben von CFM International hat sich UTair für das CFM56-5B entschieden, nach Listenpreis entspricht der Auftrag einem Marktwert von 420 Millionen US Dollar. Neben dem Kauf der Triebwerke für ihre 20 Airbus A321 Verkehrsflugzeuge wurden auch Wartungsverträge mit CFM International ausgehandelt. Die Fluggesellschaft UTair wurde ursprünglich 1967 gegründet und besteht in der heutigen Form seit 2003, der Hauptsitz von UTair befindet sich im russischen Khanty-Mansiysk. Die Airline betreibt eine gemischte Flotte bestehend aus rund 110 Verkehrsflugzeugen.