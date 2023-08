UTair finalisiert Boeing Bestellung

UTair hat im Juni an der Paris Air Show einen Grossauftrag über vierzig moderne Boeing 737 Verkehrsflugzeuge bekannt gegeben, der Auftrag wurde Ende September 2011 zusammen mit Boeing finalisiert.

Die Bestellung umfasst 33 Boeing 737-800 und sieben Boeing 737-900ER der neusten Generation. Das Auftragsvolumen wird durch Boeing mit einem Wert von 3,8 Milliarden US Dollar angegeben. UTair betreibt mit über 30 Flugzeugen eine der größten Boeing-Flotten in Russland. Die Gesellschaft wurde ursprünglich 1967 gegründet und besteht in der heutigen Form seit 2003, der Hauptsitz von UTair befindet sich in Khanty-Mansiysk.