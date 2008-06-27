USA und Brasilien erweitern ihren Flugverkehr
27.06.2008 PSEN
Brasilien und die USA haben einen erweiterten Vertrag abgeschlossen, der eine 50%ige Zunahme der Passagierflüge zwischen den beiden Ländern zulässt.
Brasilien und die USA haben einen erweiterten Vertrag abgeschlossen, der eine 50%-ige Zunahme der Passagierflüge zwischen den beiden Ländern ermöglicht.
Der frühere Vertrag erlaubte es nur jeweils vier Airlines aus beiden Länder, die Routen zu benützen, diese Restriktion wird nun aufgehoben. Auch die Zahl der wöchentlichen Flüge wird von aktuell 105 auf 154 angehoben. Es wird den amerikanischen und brasilianischen Airlines ausserdem möglich sein, gewisse Codeshare Services mit Partnern aus Drittländern anzubieten. Der Vertrag soll ab nächsten Monat in Kraft treten.