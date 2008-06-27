USA und Brasilien erweitern ihren Flugverkehr

Brasilien und die USA haben einen erweiterten Vertrag abgeschlossen, der eine 50%ige Zunahme der Passagierflüge zwischen den beiden Ländern zulässt.

Brasilien und die USA haben einen erweiterten Vertrag abgeschlossen, der eine 50%-ige Zunahme der Passagierflüge zwischen den beiden Ländern ermöglicht.