USA meldet höhere Einnahmen

Die Einnahmen aus dem Passagierverkehr sind im Mai bei den amerikanischen Airlines um 21 Prozent angestiegen.

Gemäss Angaben der ATA ist dies bereits der fünfte Monat in Folge, in dem die Zahlen ansteigen. Die Passagierzahlen verbesserten sich um zwei Prozent, während der durchschnittliche Yield um satte 17 Prozent anstieg. Die Einnahmen aus dem internationalen Passagierverkehr wuchsen um 36 Prozent. Daneben meldete ATA einen Anstieg des Yields auf Transpazifischen Strecken um 25,2 Prozent. Die Verkehrszahlen der neun grössten amerikanischen Airlines zeigt für den Monat Mai eine Zunahme der RPMs um vier Prozent gegenüber einem Anstieg der Kapazität um 0,7 Prozent, woraus sich eine um 2,6 Prozentpunkte höhere Auslastung ergab. Der Cargoverkehr wuchs im April um 17 Prozent.