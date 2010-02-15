USA bewilligt AA/BA/IB Bündniss

Das amerikanische Verkehrsdepartement hat American Airlines und vier Mitgliedern der oneworld provisorisch die Antitrust Immunity im Transatlantikverkehr gewährt.

American Airlines und ihre Partner British Airways, Iberia, Finnair und Royal Jordanian Airlines dürfen demnach ihren Flugverkehr auf dem transatlantischen Streckennetz enger koordinieren. Gemäss Pressebericht des DOT sollen den Passagieren aus der Allianz bessere tiefere Tarife für eine grössere Auswahl Routen, erweiterte Dienstleistungen, sowie bessere Fahrpläne und verkürzte Reise- und Verbindungszeiten als Vorteile erwachsen. Trotz der provisorischen Zustimmung wandte die Behörde aber auch ein, dass es auf bestimmten Routen zwischen den USA und London Heathrow zu Wettbewerbsverletzungen kommen könnte. Deshalb verlangt sie, dass die Airlines auf diesem Flughafen vier Slots für Konkurrentinnen freihalten, die ihrerseits neue US Verbindungen anbieten dürfen. BA, Iberia und AA haben ausserdem angeboten, ihre Pläne zu modifizieren, um mehr von ihren lukrativen Transatlantik Routen teilen zu können. Sie wollen die Auflagen der DOT nun prüfen und innerhalb der gesetzlichen Frist von 45 Tagen eine Antwort und allfällige Einwände einreichen.