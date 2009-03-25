US Regionalfluggesellschaft bemerken Krise

Auch die US Regionalfluggesellschaften kriegen inzwischen die Auswirkungen der Krise zu spüren.

Die Regionalen wuchsen in den letzten Jahren souverän und waren rentabel, obwohl ihre grossen Partner Kapazität reduzierten und Flüge auslagerten. Diese Tage könnten gezählt sein, sagte der Don Bornhorst, VP von Delta Connection. „Früher bedeutete ein Kapazitätsreduktion bei den Grossen mehr Flüge für die Regionalen,“ sagte er. Jetzt scheine es aber so, dass die Kapazitätskürzungen der Haupt-Airlines von den Regionalen gespiegelt würden.

Die Flugindustrie warte auf das Jahr, in dem die Sterne wieder günstig stehen, sagte Bornhorst.