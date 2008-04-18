US Luftfahrtbehörde will Kontrollen verstärken

Die US Luftfahrtbehörde FAA will die Flugzeug Sicherheitskontrollen verstärken. Die Fluggesellschaften sollen aber nicht von der Verantwortung entbunden werden, ihre eigene Sicherheit zu überwachen.

FAA soll nicht zur Kontrolleinheit einzelner Airlines werden. Als im März Southwest Airlines wegen Sicherheitsmängeln verpfiffen wurde, stellte man fest, dass FAA schon länger nur ungenügende kontrollierte. Daraufhin wurden andere Fluglinien kontrolliert und hunderte Flugzeuge gegroundet.