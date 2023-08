US Fluggesellschaften bitten Kunden wegen Ölspekulationen um Hilfe

Die grossen US Fluggesellschaften bitten ihre Kunden darum, Druck auf den Kongress auszuüben damit er die Spekulationen im Energiemarkt einschränkt.

Die Fluggesellschaften machen die Spekulationen für den Anstieg der Treibstoffpreise um 50 Prozent in diesem Jahr verantwortlich. „Wir brauchen Eure Hilfe“ schrieben die CEOs von 12 Fluggesellschaften in einem offenen Brief an ihre Kunden. Es brauche mehr Regulierungen, um die Spekulationen zu kontrollieren. Etablierte Kontrollmechanismen seien abgebaut worden. Diese wiederherzustellen und zu stärken würde zu mehr Transparenz und gute Marktaufsicht führen. Die Kunden von Delta, Northwest, AA, Continental und anderen Airlines sollen den Kongress nun dazu aufrufen. Die Fluggesellschaften wollen für Lobbymassnahmen auch mit den Gewerkschaften, Truckern und anderen aus der Reisebranche zusammenarbeiten. Marktexperten führen zwischen USD 30 und 60 des Ölpreises pro Barrel auf die Spekulationen zurück. Gestern lag der Preis bei USD 136 pro Barrel.