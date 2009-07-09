US Airways will keine Kapazitätskürzungen

US Airways hat trotz der Rezession, insbesondere im Business Class Segment, keinen Pläne, weitere Kapazitätskürzungen vorzunehmen.

Anlässlich einer News-Konferenz zur Ankündigung der neuen Philadelphia-Tel Aviv Route sagte CEO Doug Parker, man sei zufrieden mit der aktuellen Grösse der Flotte und wolle keine weiteren Reduktionen machen. Wenn, dann werde man eher leicht expandieren auf dem internationalen Markt. Die amerikanische Airline hatte ihre Kapazität im letzten Jahr drastisch heruntergefahren. Parker meinte, die Fluggesellschaft sei auf höhere Ölpreise gefasst, schloss weiteres Hedging zu diesem Zeitpunkt aber aus.



