US Airways verzeichnet Millionenverlust

US Airways gab einen Nettoverlust von USD 567 Millionen im zweiten Quartal bekannt. Vor einem Jahr hatte sie noch USD 263 Millionen Gewinn gemacht.

Verantwortlich dafür macht sie die Schwindel erregenden Treibstoffpreise. Ein Teil des Verlusts ist auf Sonderposten wie eine USD 622 Millionen Goodwill Abschreibung zurückzuführen. CEO Doug Parker hielt fest, dass die Resultate enttäuschend seien, die Fluggesellschaft aber beim Betrieb grosse Fortschritte gemacht habe. Sie reduziere Kapazität und Kosten und sei mit den Resultaten der à la Carte Initiative sehr zufrieden. Im vierten Quartal wird sie die Kapazität um 5-7 Prozent senken, stärker als geplant.

Die Fluggesellschaft hat ihren Treibstoffverbrauch im Vorjahresvergleich um 2,4 Prozent gesenkt. Gleichzeitig stieg aber der durchschnittliche Treibstoffpreis um 69,2 Prozent und auch mit Absicherungsgeschäften stieg er um 38,9 Prozent.

