US Airways verlässt Star Alliance

US Airways wird das Luftfahrtbündnis Star Alliance auf Anfang 2014 verlassen und zu OneWorld wechseln.

American Airlines und US Airways werden mit grosser Wahrscheinlichkeit fusionieren, daraufhin wird sich US Airways von ihrem Allianzpartner Star Alliance verabschieden und zu OneWorld wechseln. Bei OneWorld nimmt American Airlines neben IAG (British Airways und Iberia) eine führende Rolle ein. Anlässlich der Finanzpressekonferenz für das zweite Quartal informierte US Airways Geschäftsführer Scott Kirby auch über die zukünftige Allianzpartnerschaft. US Airways wird voraussichtlich im Frühjahr 2014 zu OneWorld stossen.