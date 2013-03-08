US Airways meldet weniger Passagiere

US Airways muss für den Berichtsmonat Februar 2013 einen Rückgang bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 1,5 Prozent weniger Fluggäste als im Februar 2012. 4,084 Millionen Passagiere benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 4,148 Milliarden Sitzplatzmeilen, gleichviele wie im Vorjahresfebruar. Die Auslastung lag bei 81,0 Prozent und damit um 2,7 Prozentpunkte höher als im Februar 2012. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 1,2 Prozentpunkte reduziert und betrug 5,459 Milliarden Sitzplatzmeilen.