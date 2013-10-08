US Airways meldet solide Septemberzahlen

Die US Airways und ihre regionalen Dienste können für den Berichtsmonat September 2013 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die US amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 1,6 Prozent mehr Passagiere als im September 2012. 4,918 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,306 Milliarden bezahlte Sitzplatzmeilen, 2,9 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,2 Prozent nach oben gefahren und betrug 6,338 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung lag bei soliden 83,7 Prozent und war 0,3 Prozentpunkte tiefer als im September 2012. Mit US Airways flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 48,823 Millionen Passagiere, dies waren 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr.