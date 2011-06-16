US Airways meldet solide Maizahlen

Die US Airways Group kann für den Berichtsmonat Mai 2011 einen soliden Anstieg der Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 5,7 Prozent mehr Passagiere als im Mai 2010. 4,711 Millionen Personen benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,580 Milliarden RPMs, 7,4 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 85,2 Prozent und damit um 2,3 Prozentpunkte tiefer als im Mai 2010. Die Kapazität stieg ebenfalls um 4,4 Prozent und betrug 6,547 Milliarden ASMs.