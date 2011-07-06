US Airways meldet solide Junizahlen

Die US Airways Group kann für den Berichtsmonat Juni 2011 einen soliden Anstieg der Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 2,1 Prozent mehr Passagiere als im Juni 2010. 4,685 Millionen Passagiere benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,734 Milliarden RPMs, 2,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 87,1 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte höher als im Juni 2010. Die Kapazität stieg ebenfalls um 2,3 Prozent und betrug 6,581 Milliarden ASMs.