US Airways meldet solide Julizahlen

Die US Airways Group kann für den Berichtsmonat Juli 2011 einen soliden Anstieg der Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 3,6 Prozent mehr Passagiere als im Juli 2010. 4,831 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 6,007 Milliarden RPMs, 5,2 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 88,3 Prozent und damit um 2,6 Prozentpunkte höher als im Juli 2010. Die Kapazität stieg ebenfalls um 2,0 Prozent und betrug 6,807 Milliarden ASMs.



