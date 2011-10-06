US Airways meldet schlechtere Septemberzahlen

Die US Airways Group muss für den Berichtsmonat September 2011 einen Schwund bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 2,2 Prozent weniger Passagiere als im September 2010. 4,107 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 4,866 Milliarden Sitzplatzmeilen, 0,9 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 83,6 Prozent und damit um 1,5 Prozentpunkte höher als im September 2010. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 2,7 Prozent gesenkt und betrug 5,818 Milliarden Sitzplatzmeilen.