US Airways meldet schlechtere Augustzahlen

Die US Airways Group muss für den Berichtsmonat August 2011 einen Schwund bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 0,9 Prozent weniger Passagiere als im August 2010. 4,582 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,598 Milliarden RPMs, 1,2 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 87,4 Prozent und damit um 2,2 Prozentpunkte höher als im August 2010. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,3 Prozent gesenkt und betrug 6,409 Milliarden ASMs.