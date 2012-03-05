US Airways meldet mehr Passagiere

US Airways kann für den Berichtsmonat Februar 2012 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 9,6 Prozent mehr Fluggäste als im Februar 2011. 4,148 Millionen Passagiere benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 4,148 Milliarden Sitzplatzmeilen, 6,3 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei 78,3 Prozent und damit um 1,5 Prozentpunkte höher als im Februar 2011. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 5,8 Prozentpunkte erhöht und betrug 5,524 Milliarden Sitzplatzmeilen.