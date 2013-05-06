US Airways meldet mehr Passagiere

US Airways kann für den Berichtsmonat April 2013 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 4,4 Prozent mehr Fluggäste als im April 2012. 4,742 Millionen Passagiere benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt konnte die Fluggesellschaft 5,270 Milliarden Sitzplatzmeilen absetzen, 4,4 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 84 Prozent und damit um 1,0 Prozentpunkte höher als im April 2012. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 3,2 Prozentpunkte erhöht und betrug 6,274 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die regionalen Dienste von US Airways transportierten 696.646 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 4,4 Prozentpunkten.