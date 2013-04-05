US Airways meldet mehr Passagiere

US Airways kann für den Berichtsmonat März 2013 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 3,9 Prozent mehr Fluggäste als im März 2012. 5,034 Millionen Passagiere benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,614 Milliarden Sitzplatzmeilen, 5,1 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 86,1 Prozent und damit um 1,5 Prozentpunkte höher als im März 2012. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 3,2 Prozentpunkte erhöht und betrug 6,518 Milliarden Sitzplatzmeilen.