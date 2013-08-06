US Airways meldet bessere Nachfrage

Die US Airways Group konnte für den Berichtsmonat Juli 2013 eine Nachfrageverbesserung von 6,8 Prozent vermelden.

Die US-amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 7,5 Prozent mehr Passagiere als im Juli 2012. 5,165 Millionen Personen benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 6,425 Milliarden bezahlte Passagiermeilen, 6,8 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei hohen 88,1 Prozent und damit um 1,4 Prozentpunkte höher als im Juli 2012. Die Kapazität wurde um 5,1 Prozent auf 7,295 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht.

Bei den regionalen Diensten stiegen bei US Airways 683.002 Passagiere zu, dies entspricht einem Rückgang von 7,7 Prozent.