US Airways meldet bessere Nachfrage

Die US Airways Group konnte für den Berichtsmonat Juni 2013 eine Nachfrageverbesserung von 7,3 Prozent vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 7,5 Prozent mehr Passagiere als im Juni 2012. 5,024 Millionen Personen benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 6,252 Milliarden bezahlte Passagiermeilen, 7,3 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei hohen 88,2 Prozent und damit um 1,7 Prozentpunkte höher als im Juni 2012. Die Kapazität wurde um 5,3 Prozent auf 7,092 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Bei den regionalen Diensten stiegen bei US Airways 696.119 Passagiere zu, dies entspricht einem leichten Rückgang von 3,1 Prozent.