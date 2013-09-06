US Airways meldet bessere Augustzahlen

Die US Airways und ihre regionalen Dienste können für den Berichtsmonat August 2013 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 4,7 Prozent mehr Passagiere als im August 2012. 5,792 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 6,471 Milliarden bezahlte Sitzplatzmeilen, das waren 5,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahres August um 5,1 Prozent nach oben gefahren und betrug 7,406 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung lag bei soliden 87,4 Prozent und war somit um 0,5 Prozentpunkte besser als im August 2012.