US Airways meldet Quartalsgewinn

US Airways hat im ersten Quartal 2013 einen Nettogewinn von 44 Millionen US Dollar eingeflogen, die entspricht einem kleinen Rückgang von 8,3 Prozentpunkten.

Im ersten Quartal erwirtschaftete US Airways bei einem Umsatz von 3,380 Milliarden US Dollar einen operativen Betriebsgewinn von 103 Millionen US Dollar, verglichen mit dem ersten Quartal 2012 ist dies eine Verbesserung von 54 Millionen US Dollar. Die Kosten sind um 2,2 Prozentpunkte auf 3,277 Milliarden US Dollar gestiegen, dabei ist der Treibstoffaufwand von 277 auf 271 Millionen US Dollar leicht gesunken. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete US Airways einen Nettogewinn von 44 Millionen US Dollar.