US Airways meldet Oktoberzahlen

Die US Airways Group konnte für den Berichtsmonat Oktober 2013 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 3,8 Prozent mehr Passagiere als im Oktober 2012. 5,381 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,539 Milliarden Sitzplatzmeilen, 5,1 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 83,1 Prozent und damit um 2,7 Prozentpunkte tiefer als im Oktober 2012. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 8,5 Prozent erhöht und betrug 6,663 Milliarden Sitzplatzmeilen. Mit US Airways flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 54,204 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,8 Prozent.