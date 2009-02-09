US Airways flog 2008 am pünktlichsten

US Airways belegte bezüglich Pünktlichkeit 2007 den letzten Rang unter den sechs grössten amerikanischen Airlines. 2008 holt sie den ersten Platz.

US Airways belegte bezüglich Pünktlichkeit 2007 den letzten Rang unter den sechs grössten amerikanischen Airlines. 2008 holte sie den ersten Platz.