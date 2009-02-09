US Airways flog 2008 am pünktlichsten
US Airways belegte bezüglich Pünktlichkeit 2007 den letzten Rang unter den sechs grössten amerikanischen Airlines. 2008 holt sie den ersten Platz.
US Airways belegte bezüglich Pünktlichkeit 2007 den letzten Rang unter den sechs grössten amerikanischen Airlines. 2008 holte sie den ersten Platz.
2008 performte die Airline 80,1 Prozent ihrer Flüge „on-time“, das heisst, mit einer Kulanz von 15 Minuten. Damit war sie besser als AA, Continental, Delta Air Lines, Northwest und United und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um satte 16,5 Prozent. Auch im Dezember, als schwere Winterstürme den Verkehr erheblich beeinträchtigten, konnte US Airways ihren ersten Rang unter den zehn grössten Airlines behaupten. Die Angestellten erhalten zum Dank für diese ausgezeichnete Leistung einen Bonus von US$ 500 pro Person.