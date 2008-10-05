US Airways erwartet höhere Kosten im 4. Quartal

US Airways geht von einer Zunahme der Aufwände aus, vorwiegend verursacht durch höhere Unterhaltskosten und Ausgaben im Zusammenhang mit geplanten Kapazitätskürzungen.

Die Fluggesellschaft rechnet im 4. Quartal mit Kosten zwischen US$ 3,34 und 3,39 pro Gallone für Kerosin. 56% des erwarteten Treibstoffverbrauchs seien bereits abgesichert. US Airways war dieses Jahr schwer von den erhöhten Treibstoffkosten betroffen und ist daran, möglichst schnell die Kosten zu senken.