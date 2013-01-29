US Airways Fllight Attendants unterstützen Fusion

Die Flight Attendants von US Airways würden eine Fusion der beiden Fluggesellschaften American Airlines und US Airways unterstützen.

Die neuen Gesamtarbeitsverträge würden den Flugbegleitern von US Airways weitgehende Jobgarantien zu einer besseren Entlöhnung garantieren. Bei US Airways arbeiten rund 6.800 Flugbegleiter, die in der Gewerkschaft Association of FlightAttendants(AFA) organisiert sind. Die neuen Verträge wurden unter der Aufsicht des National Mediation Boards ausgehandelt. Die Geschäftsleitung und Gewerkschafter sind mit dem ausgehandelten Vertrag zufrieden.