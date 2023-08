US Airlines melden Verkehrsabnahme

Im Juni ging der Passagierverkehr bei den amerikanischen Airlines stark zurück, ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage im Reiseverkehr weiterhin schwach ist.

Die Monatszahlen zeigen, dass der Passagierverkehr im Juni bei United Airlines am stärksten geschrumpft ist, nämlich um zehn Prozent, während auch die Kapazität um 10,4 Prozent sank. Die Auslastung war hingegen bei den meisten höher als im Vergleichsmonat des letzten Jahres, da alle massive Kürzungen bei der Kapazität vorgenommen hatten. Keine der neun grössten Airlines meldete einen Anstieg beim Verkehr. Die Zahlen seien nur wenig enttäuschend, so Helane Becker, Analistin bei Jesup & Lamont Securities. Sie zeigen vor allem, dass die Einkünfte unter Druck geraten sind. US Airways meldete einen Rückgang des Verkehrs um 4,1 Prozent bei einer um 6,1 Prozent kleineren Kapazität. Bei American Airlines fiel der Verkehr um 8,1 Prozent und die Kapazität ging um 7,8 Prozent zurück.