US Airlines im Aufwärtstrend

Die drei grössten Airlines Amerika meldeten im Oktober zwar weniger Verkehr, verzeichneten jedoch allesamt bessere Auslastungen.

Delta Air Lines verbuchte im letzten Monat eine Abnahme des Verkehrs um 6,5 Prozent, die Auslastung stieg dabei um 1,6 Prozentpunkte auf 84,2 Prozent. Auch American Airlines und United Airlines meldeten tiefere Verkehrszahlen. Ein Analyst der FTN Equity Capital Markets sagte am Freitag, dass bei allen Airlines die Einnahmen pro Einheit nicht mehr so stark zurückgegangen waren, wie in den früheren Monaten, ein Zeichen dafür, dass die Umstände sich verbessern. Sieben der neun grössten Fluggesellschaften reduzierten im Oktober ihre Kapazität.

