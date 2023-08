US Airlines halten Mass

Die grössten Fluggesellschaften in der USA hielten ihre Verkehrsausweitung während den letzten zwei Jahren nach der Krise in einem Mass, das gute Auslastungen möglich machte und zu minimalen Verlusten führte.

Die 13 grössten Fluggesellschaften in den USA werden im dritten Quartal den Inlandverkehr um 0,5 Prozent auf 167,4 Milliarden Sitzplatzmeilen verringern, 2007, kurz vor der Krise, war das Angebot noch 10,1 Prozent höher. Diese Zahlen gibt die Air Transport Association ATA bekannt, in welcher die grossen Fluggesellschaften der USA organisiert sind. In der gleichen Zeitspanne wurde das Angebot auf internationalen Routen um 5,7 Prozent ausgeweitet, dies kann durch die hohe Nachfrage nach USA Reisen erklärt werden, die durch den tiefen Dollar begünstigt werden. Trotz der massvollen Verkehrsausweitung mussten die 13 US Fluggesellschaften, welche an der Börse gehandelt werden, einen Verlust von 290 Millionen US Dollar hinnehmen.