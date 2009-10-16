US Airlines erhöhen die Preise

In den Vereinigten Staaten planen die Airlines eine weitere Erhöhung der Tarife für Inlandflüge, die vierte in diesem Jahr.

In den Vereinigten Staaten planen die Airlines eine weitere Erhöhung der Tarife für Inlandflüge, es wird die vierte in diesem Jahr.

Die erste Anpassung machte American Airlines anfangs Woche, bei den Retourtickets werden Korrekturen von bis zu US$16 für eine ungewöhnliche hohe Zahl von Destinationen erwartet. Auch Continental, Southwest, Delta Air Lines, United und US Airways haben Preiserhöhungen angekündigt. Scheinbar haben die Fluggesellschaften einen leichten Aufwärtstrend bei der Nachfrage gespürt, der es einfach macht, die Tarife anzuheben. Erst kürzlich hatten die Airlines eine US$10 Gebühr für besonders verkehrsreiche Ferienzeiten eingeführt.

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Verkehrszahlen in Europa. A380 überholt bei SIA Boeing 747. Neuster Citation Jet.