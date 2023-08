US Air und United in Gesprächen

Berichten der New York Times zufolge wollen US Airways und United Airlines einen Zusammenschluss ins Auge fassen.

Die beiden Airlines führten bereits tiefgehende Gespräche über eine mögliche Fusion, so die NY Times. Ein solcher Deal werde noch einige Wochen bis zu seiner Ankündigung benötigen, die Verhandlungen könnten auch ins Leere laufen. Die Vertreter der Airlines hatten im Februar anlässlich einer Messe der Reiseindustrie angegeben, sie seien offen für einen Zusammenschluss. US Airways CFO Derek Kerr soll in einem Interview gesagt haben, dass die Industrie durch Fusionierungen wieder profitabel werden könne.