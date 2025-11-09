UPS und FedEx grounden MD-11

UPS McDonnell Douglas MD-11F (Archiv: Hobby Verlag AG)

UPS und FedEx haben ihre McDonnell Douglas MD-11 Frachtflugzeuge nach dem tödlichen UPS-Absturz am Dienstag in Louisville, Kentucky, bei dem mindestens 14 Menschen ums Leben kamen, vorübergehend stillgelegt.

UPS bestätigte am Freitag, dass der Betrieb aller MD-11 „vorsorglich“ auf Empfehlung von Boeing, dem 1997 von McDonnell Douglas übernommenen Unternehmen, eingestellt wurde. Die MD-11 macht etwa 9 Prozent der weltweiten UPS-Flotte aus. In einer Anweisung an die Piloten wurde angeordnet, dass alle MD-11 unverzüglich zum Stützpunkt zurückkehren.

FedEx, das 28 MD-11 unter seinen 700 Flugzeugen betreibt, kündigte am frühen Samstagmorgen eine ähnliche Maßnahme an und begründete dies mit dem Bedarf an Inspektionen und Sicherheitsüberprüfungen. Beide Unternehmen gaben an, Notfallpläne zur Minimierung von Lieferengpässen zu haben.

Der UPS-Flug nach Honolulu stürzte am Dienstagabend kurz nach dem Start vom Louisville Muhammad Ali International Airport ab, traf ein Industriegebiet und löste einen Großbrand aus. Alle drei Besatzungsmitglieder und elf Personen am Boden kamen ums Leben.

Laut dem National Transportation Safety Board (NTSB) fing das linke Triebwerk beim Start Feuer und löste sich. Boeing empfahl, die Flüge der MD-11 auszusetzen, um in Abstimmung mit der Federal Aviation Administration (FAA) „zusätzliche technische Analysen“ durchzuführen.

Louisvilles Bürgermeister Craig Greenberg bestätigte am späten Freitag, dass die sterblichen Überreste eines 14. Opfers geborgen wurden. „Wir beten für die Familien der Opfer und für die Einsatzkräfte, die weiterhin ihre Arbeit leisten“, sagte er.

UPS, mit rund 25.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Louisville, betreibt sein wichtigstes globales Luftfrachtdrehkreuz an dem Flughafen, an dem sich der Absturz ereignete.