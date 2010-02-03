UPS meldet weniger Gewinn aber Aufwärtstrend

Der Expresslieferdienst UPS schloss das Jahr 2009 zwar mit einem kleineren Gewinn ab als 2008, das vierte Quartal zeigte jedoch bereits eine starke Performance.

Der Expresslieferdienst UPS schloss das Jahr 2009 zwar mit einem kleineren Gewinn ab als 2008, das vierte Quartal zeigte jedoch bereits wieder eine starke Performance.

Der Gewinn lag mit US$2,15 Milliarden um 28,3 Prozent tiefer als im Vorjahr. Die Einnahmen schrumpften um zwölf Prozent auf US$45,3 Milliarden, während die Kosten um zehn Prozent reduziert werden konnten. Doch im vierten Quartal zeigte sich vor allem im internationalen Geschäft eine starke Verbesserung der Leistungen. Das Frachtvolumen stieg um 1,4 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres auf 1,1 Milliarden Pakete an. Der Gewinn aus dem internationalen Betrieb kletterte um 27,6 Prozent auf US$467 Millionen. Im letzten Monat hatte die Unternehmung angekündigt, dass sie 2010 1.800 Stellen abbauen wolle.

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