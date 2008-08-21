UPS eröffnet neue Trainingsanlage

UPS Airlines hat die Eröffnung einer Trainingsanlage für Piloten in Anchorage, Alaska, bekannt gegeben.

Die Einrichtung beherbergt zwei Flugsimulatoren sowie Schulungs- und Arbeitsräume und wird von einem Team von 35 Instruktoren, Techniker und Administratoren verwaltet. Seit 2006 benutzt UPS die Basis in Anchorage als Domizil für ihre Piloten, bis Ende 2008 sollen 438 Crew Members hier stationiert sein. Vor der Eröffnung der neuen Flugtrainigsanlage mussten die Piloten für die Checks jeweils ins Hauptquartier nach Louisville reisen. Die neue Einrichtung enthält einen Boeing 747-400 und einen MD 11 Simulator.