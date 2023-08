UPS Boeing 747 in Dubai abgestürzt

Kurz nach dem Start in Dubai ist ein Boeing 747-400 Frachter von UPS abgestürzt, dabei sind beide Piloten ums Leben gekommen.

Die Maschine startete in Richtung Köln-Bonn, kurz nach dem Start ist der Boeing 747-400 Vollfrachter aus bisher unerklärlichen Gründen abgestürzt. UPS bestätigte den Absturz eines Jumbo Frachters, wusste jedoch noch nichts vom Tode der Piloten zu berichten. An Bord von Flug UPS 6 befanden sich zwei Flugzeugführer. Der Jumbo ist laut Angaben von UPS um 12.00 Mittags in Dubai gestartet und während dieser Flugphase verunglückt. Die lokalen Behörden von Dubai berichten, dass die beiden Piloten beim Unfall ums Leben gekommen sind.