UPS übernimmt 50ste Boeing 767

Am 22. Mai 2012 hat Boeing an UPS den fünfzigsten Boeing 767-300 Frachter übergeben.

UPS betreibt am meisten Boeing 767 Transporter. Bei der 767-300F handelt es sich um einen abgewandelten Boeing 767-300 Passagiervariante in einen Vollfrachter. Die Boeing 767-300F ist in der Lage eine Frachtmenge von bis zu 54 Tonnen über eine Nonstop-Entfernung von 6.400 Kilometer zu transportieren. Boeing lieferte bislang neben den 50 767-300F Maschinen auch 75 Boeing 757-200 Frachter und acht Boeing 747-400 Frachter an den Luftpostdienst aus Louisville.