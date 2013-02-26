UIA täglich von Kiew nach Genf

Ukraine International Airlines (UIA) wird ab dem 5. Juni 2013 ihre Verbindungen nach Genf von fünf auf sieben Flüge pro Woche ausbauen.

Damit bekommt die Genfersee Metropole eine tägliche Verbindung zur ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Linie war am 28. April 2010 eröffnet worden, um der zunehmenden Nachfrage von Geschäftsreisenden und Touristen Rechnung zu tragen. Anfänglich wurden drei wöchentliche Verbindungen angeboten, die später auf fünf und jetzt auf sieben Flüge pro Woche ausgebaut werden. Ukraine International Airlines wurde vor 20 Jahren gegründet und betreibt 21 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge.