UFO wird heute Morgen streiken

Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation UFO wird heute von 06.00 bis 12.00 ihre Arbeit bei Lufthansa ruhen lassen.

Heute Morgen zwischen 06.00 und 12.00 werden die Stationen Frankfurt und Berlin bestreikt. Bei UFO sind rund 70 Prozent der 16.000 Flugbegleiter und Purser der Lufthansa organisiert. Mit der Arbeitsniederlegung will die Flugbegleiter Organisation ein Lohnpaket von 15 Prozent und eine Erhöhung der Ergebnisbeteiligung durchsetzen. Neben diesen Forderungen nach besserer Entlöhnung stehen hauptsächlich Arbeitsentlastungsmassnahmen im Vordergrund. Lufthansa war in allen Punkten Gesprächsbereit, kam der Gewerkschaft jedoch zuwenig entgegen, hat die Verantwortlichen von UFO jedoch an den Verhandlungstische zurückgebeten. Heute Morgen werden hauptsächlich Europa Flüge und innerdeutsche Strecken betroffen sein. Lufthansa ist bestrebt möglichst keine Langstreckenflüge ausfallen zu lassen. Reisende mit Lufthansa sind gut beraten, sich vor Reiseantritt auf der Lufthansa Homepage zu informieren. Link: Lufthansa Link: UFO