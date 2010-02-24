UAL offen gegenüber Fusion
United Airlines ist durchaus bereit, sich mit einer anderen amerikanischen oder ausländischen Airlines zusammenzutun.
United Airlines ist durchaus bereit, sich mit einer anderen amerikanischen oder ausländischen Airline zusammen zu tun.
CFO Kathryn Mikells sagte anlässlich der Reuters Travel and Leisure Summit in New York, United Airlines sei schon immer eine Befürworterin der Zusammenführung gewesen, und werde diese Möglichkeit auch weiterhin im Auge behalten. Ob sie tatsächlich bereits in Gesprächen mit anderen Airlines sei, wollte Mikells nicht kommentieren, ebenso wenig wie die Frage, ob die Gespräche von 2008 zwischen United und Continental sowie US Airways wieder aufgenommen worden seien. Hingegen sagte sie, die Airline strebe nach mehr Allianzen und konzentriere sich darauf, die Kosten zu senken. Die Airline Industrie hat in den vergangenen zehn Jahren insgesamt US$50 Milliarden verloren, US$11 Milliarden davon alleine im letzten Jahr. IATA rechnet mit mindestens drei Jahren, bis sich die Airlines von der Rezession erholt haben.