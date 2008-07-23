UAL gibt Verlust und Stellenkürzungen bekannt

Die Muttergesellschaft von United Airlines, UAL Corp., gab einen Zweitquartalsverlust von USD 2,7 Milliarden bekannt.

In der Vorjahresperiode machten sie noch USD 274 Millionen Gewinn. Bis Ende 2009 sollen 5.500 Angestellte entlassen werden, zusätzlich zu den 1.400 - 1.600 Stellen, die bereits im Verkauf und Management gestrichen werden. Die Fluggesellschaft kündigte für das vierte Quartal eine noch grössere Kapazitätskürzung von 11,5.12,5 Prozent an. UAL einigte sich aber mit ihrem Frequent Flyer Partner und einem Kreditkartenbearbeiter auf eine Liquiditätserhöhung um USD 1,2 Milliarden.

Der hohe Verlust kam nicht überraschend, zumal UAL vor kurzem Rechnungsgebühren von USD 2,3 Milliarden, inklusive einer Abschreibung, aufbringen musste. Ohne diese Sonderauslagen läge der Verlust bei USD 151 Millionen im zweiten Quartal.

